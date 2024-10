3100 Euro brutto für die Buchbinderin

Nebenher habe ich auf Etsy einen Onlineshop, da gibt es hauptsächlich Aufträge für Jahrestagebücher, Skizzenbücher oder sogenannte Upcyclingbücher. Viele bringen es nicht übers Herz, alte Bücher wegzuschmeißen, aber was soll man mit ihnen machen? Ich trenne dann die alten Seiten raus und gebe dem schönen Einband frische leere Seiten, zum Beispiel für ein Notizbuch.“

Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin

„Mit zwölf habe ich „Tintenherz“ von Cornelia Funke gelesen, darin wird die Geschichte eines Buchbinders und seiner Tochter erzählt. Und auch viel über seine Arbeit. Ich war begeistert von der Idee, Buchbinderin zu sein. Nach dem Abi habe ich dann mit einer dreijährigen Ausbildung angefangen. Später habe ich hier im Allgäu in Vollzeit zu arbeiten angefangen und mich daneben selbstständig gemacht. Der Onlineshop lief super und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich noch meinen Meister als Buchbinderin machen möchte. Ich wollte einfach nicht schon mit 21 Jahren den Höhepunkt meines Wissens erreicht haben. Mittlerweile habe ich die Stundenzahl bei meiner Festanstellung reduziert und meinen Onlineshop weiter ausgebaut, ich arbeite pro Woche an zwei Tagen selbstständig. Seit Juni habe ich eine große Werkstatt mit über 100 Quadratmetern, die ich gerade noch einrichte. Das ist ein ganz anderes Setting, als zuhause am Esstisch zu arbeiten, was dann oft als Hobby dargestellt wird. Aber ich bin Meisterin, das ist kein Hobby.“

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

„Auf der Arbeit haben wir eine Tafel, in der die ganzen Aufträge nach Fälligkeitsdatum sortiert hängen. Da schaue ich, was wann fällig ist, was ich gestern vielleicht nicht mehr geschafft habe, und dann arbeitet man Stück für Stück seine Aufgaben ab. Es gibt einen Arbeitsrhythmus, damit man nicht andauernd alle Abschnitte wiederholen und die Maschinen jedes Mal putzen muss. Die Aufträge sind manchmal kleiner oder größer, dann muss man auch mal zu zweit arbeiten.