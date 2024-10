2049 Euro brutto für die Flugbegleiterin

„Man sollte nicht unterschätzen, wie müde man auf Nachtflügen oder durch Jetlag werden kann. Ich würde empfehlen, sich nicht an die deutschen Zeiten zu halten. Wenn ich in San Francisco um sechzehn Uhr schlafen gehe, weil in Deutschland schon Nacht ist, wache ich dort um zwei Uhr nachts auf. Deshalb muss ich versuchen, mich wach zu halten, indem ich spazieren oder etwas essen gehe. Was im Job auch anstrengt: das ständige Wäschewaschen. Ich höre oft von Freundinnen, dass sie zwei Wochen nach dem Urlaub noch nicht den Koffer ausgepackt haben. Das geht bei mir nicht. Ich muss direkt auspacken und meine Uniform waschen.