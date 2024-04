Bis zu 4000 Euro brutto für die Nageldesignerin

Vor dem eigentlichen Termin schicken meine Kundinnen mir in der Regel Designvorstellungen. Einige nutzen dafür fertige Nagelsets aus dem Internet; andere erstellen Moodboards, also Collagen aus Bildern, die eine bestimmte Stimmung einfangen. Wieder andere lassen sich von mir Moodboards erstellen oder wählen die ‚Freestyle Option‘ und lassen mich frei entscheiden, was auf ihre Nägel kommt. Zwischen den Terminen muss ich die Arbeitsfläche reinigen. Im besten Fall finde ich auch noch Zeit, kurz durchzuatmen. Da ich mich auf aufwendige Designs spezialisiert habe, kann so ein Termin bis zu vier Stunden dauern. Jede einzelne Sekunde ist dabei wichtig, ich arbeite fast täglich 13 Stunden durch. Mittlerweile lege ich einen freien Sonntag ein, um auch mal zur Ruhe zu kommen.“