2500 brutto für die Drehbuchautorin

Wie man Drehbuchautor:in wird

Eigentlich gibt es zwei klassische Wege, wie man Drehbuchautor:in (da Karla beim Sprechen gendert, haben wir das auch in die Schriftform übernommen, Anm. d. Redaktion) wird. Entweder, man besucht wie ich eine Filmhochschule. Oder man versucht mit ganz viel Eigeninitiative Kontakte in die Filmbranche zu bekommen und rutscht so rein. Das Studienfach Drehbuch ist in Deutschland noch relativ neu. Heute kann man an verschiedenen staatlichen und privaten Hochschulen Drehbuch studieren. Ich studiere an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. Fast alle Hochschulen haben ein Auswahlverfahren, das auch oft anspruchsvoll ist. Hat man es dann aber geschafft, stehen die Chancen gut, dass man in der Branche Fuß fasst. Ich habe wahnsinnig interessante Menschen während meines Studiums an der HFF kennengelernt, seien es Kommiliton:innen oder Menschen aus der Filmbranche. Von diesen Kontakten profitiere ich immer wieder. Neben einem theoretischen Grundbau, wie beispielsweise Dramaturgie oder Filmgeschichte, geht es während des Studiums an einer Filmhochschule vor allem darum, sich praktisch als Filmemacher:in auszuprobieren.

Ich kenne aber auch Kolleg:innen, die Quereinsteiger:innen sind und vorher etwas ganz anderes gemacht haben. Es gibt zum Beispiel die Drehbuchwerkstatt München, in der erfahrene Filmemacher*innen mit Autor:innen, die das nicht studiert haben, ein Drehbuch entwickeln. Für die Drehbuchwerkstatt sind keine großen Vorerfahrungen nötig und es sind schon Kinofilme, wie zum Beispiel „Vincent will Meer“, dabei herausgekommen. Die Filmbranche sucht gefühlt momentan sehr stark nach neuen Autor:innen, das liegt vor allem an den Streaminganbietern, die immer mehr werden und auch immer mehr Content brauchen. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender wollen mit ihren Angeboten mithalten können. Wenn man wirklich Drehbuchautor:in werden will, findet man auch seinen Weg.