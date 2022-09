1000 Euro brutto für die selbstständige Schmuckdesignerin

Am Anfang haben wir das Material in Münster im Bastelladen geshoppt. Jede von uns hat 50 Euro zum Starten investiert, seitdem können wir neues Material von unserem Gewinn bezahlen. Unsere ersten Armbänder waren bunt und mit Schriftzug. Ein bisschen trashig, aber cute, im Style der 2000er. Verkauft haben wir den Schmuck über unseren Instagram-Account mit Bezahlung per Überweisung. Relativ schnell ist eine kleine Boutique aus Münster auf uns aufmerksam geworden und hat 15 Armbänder bestellt. Das war acht Wochen nach unserem Start. Seitdem wachsen wir kontinuierlich, haben unsere Produkte in verschieden Läden ausliegen und organisieren Pop-up-Märkte.