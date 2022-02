803 Euro netto im Monat für den Hartz-IV-Empfänger

Der Alltag

Normalerweise stelle ich mir den Wecker und stehe zwischen neun und zehn Uhr auf. Sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Nach dem Aufstehen setze ich mich an eine Bewerbung oder an ein Formular, das ich für das Arbeitsamt ausfüllen muss. Oder an einen Artikel, an dem ich gerade ehrenamtlich arbeite. Ich habe eigentlich jeden Tag zu tun, bekomme aber kaum Bestätigung für meine Arbeit. Noch dazu habe ich ständig das Gefühl, dass ich zu wenig mache. Dieses Gefühl wird vom Arbeitsamt noch verstärkt: Immer wieder bekomme ich Anrufe oder Briefe von meinem Betreuer. Er will dann wissen, wo ich bei der Jobsuche stehe.