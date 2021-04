Was Hartz IV für junge Menschen bedeutet

Wagenschütz möchte nicht unfair sein und die einzelnen Sachbearbeiter für alle Probleme verantwortlich machen. In seinen Augen werden sie selbst nicht ausreichend vorbereitet. Trotzdem verunsichern den Künstler die vielen Auseinandersetzungen. Er überlegt sich mittlerweile genau, ob er ein neues Projekt starten will, weil sich durch das Jobcenter die Arbeit oft verdoppelt: „Eine Stimme in mir sagt dann immer, mach es am besten nicht.“ Obwohl er ja unbedingt arbeiten will. Doch wenn er sich selbst beschränken muss, wird Wagenschütz sein künstlerisches Potenzial nicht voll ausschöpfen können – und bleibt am Ende womöglich länger auf Hartz IV angewiesen als geplant.