1500 Euro brutto für den Baumpfleger

Was gefällt dir an deinem Beruf besonders gut?

Warum ich jeden Morgen um halb sechs aufstehe? Es ist schon ziemlich geil, wenn du 18, 20 Meter selbst hochkletterst, einen super Ausblick auf München hast und die Berge siehst, die Vögel um dich herum zwitschern. Man hat einen Adrenalinrausch und am Ende schaut dein Baum auch noch gut aus. Abends gehe ich ins Bett und weiß, was ich geschafft habe. Und vielleicht bin ich eines Tages so gut, dass ich einen Baum von Pilzkrankheiten befreien kann. Ich bin kein Mensch, der Sachen macht, die mir nicht taugen. Nach der Ausbildung will ich noch viel mehr klettern und Fortbildungen machen. Ich kann mir keinen Beruf vorstellen, bei dem ich im Büro sitze – ich bin ein fauler Mensch, da würde mich zu viel vom Arbeiten ablenken. Klar, im Herbst verfluch ich’s, wenn ich mir den Hintern draußen abfriere. Aber so komme ich an die frische Luft.

Durch meine Arbeit ist mir eines klar geworden: Schützt die Bäume! Die machen so viel für uns und bereichern unser Leben, ohne, dass wir es überhaupt merken. Deswegen sollte man sie unbedingt schützen und nicht gleich fällen, weil sie zu viel Schatten machen.