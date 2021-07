Bis zu 5000 Euro brutto für einen Offizier auf einem Frachtschiff

Wie sieht die Arbeit eines Dritten Offiziers aus?

In der Firma, für die ich tätig bin, läuft das so, dass ich immer für vier Monate auf ein Schiff geschickt werde, um dort als dritter Offizier zu arbeiten. Meistens vier Monate durchgehend, ohne freie Tage. Ich arbeite auf bis zu 250 Meter großen Frachtschiffen und Tankern mit einer Besatzung von ungefähr 25 Mann. Wir sind häufig im Mittelmeer unterwegs, aber haben auch schon den Atlantik nach Kanada oder den Indischen Ozean durchquert. Meine Aufgaben bestehen zum einen aus der Wache auf der Brücke für insgesamt acht Stunden am Tag. Zum anderen bin ich für die Sicherheit an Bord verantwortlich. Oft werden Hochsicherheitsladungen, also giftige Stoffe, häufig Dieselöl oder Gas, transportiert. Da muss ich immer kontrollieren, ob alles richtig verstaut und verschlossen ist. Ich habe monatelang also kaum Freizeit und wenig Sozialleben. Sobald ich meine vier Monate abgearbeitet habe, bekomme ich drei Monate lang Urlaub. In der Zeit kann ich dann zuhause bei meiner Familie entspannen und privat viel reisen. Durch Erasmus konnte ich beispielsweise letztes Jahr in meinen langen Ferien den Balkan erkunden.