10 000 Euro brutto für den Hufschmied

Was macht ein Hufschmied?

Letztendlich ist ein Hufschmied für die Gesundheit von Pferden verantwortlich. Für die Stabilität der Tiere und eine geringe Abnutzung der Hufen müssen alle fünf bis sieben Wochen Pferde neu beschlagen werden. Dafür schmiede ich Hufeisen und befestige diese am Huf. Ein Beschlag kann dabei für Sport und Leistung konzipiert sein oder für orthopädische Zwecke. Wichtig ist, dass das Pferd die richtige Balance und einen gesunden Bewegungsablauf hat. Für Turniere, sei es Spring- oder Dressurreiten, fertige ich die Hufeisen im Vorhinein an, dann müssen die Pferde am Wettkampfwochenende nur noch beschlagen werden. Ein Hufschmied hat in der Regel Kunden und Reiterhöfe in einem Umkreis von ungefähr 60 Kilometern. Ich habe allerdings durch meine langjährigen Erfahrungen in der Branche meinen Kundenkreis erweitern können und habe Kunden in ganz Europa und Amerika. Jeder Hufschmied ist viel unterwegs, so weit wie ich kommen jedoch die wenigsten. Manchmal bin ich an sechs von sieben Tagen in der Woche auf Reisen. Pferdesport ist Luxus und reiche Kunden lassen einen einfliegen.