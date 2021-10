6640 Euro brutto für die Mathematikprofessorin

Wie hast du deine Begeisterung für Mathematik festgestellt?

Schon in der Schulzeit habe ich gemerkt, dass mir Mathematik im Gegensatz zu anderen Fächern sehr leichtfällt. Jedoch war ich von dem Schulstoff eher gelangweilt. Wirklich Interesse für Mathematik habe ich erst entwickelt, als ich im Teenageralter an Mathematikwettbewerben, wie dem Bundeswettbewerb für Mathematik oder der Mathematik-Olympiade, teilgenommen habe. Die Aufgaben, die dort gestellt wurden, waren herausfordernder für mich. Besonders fasziniert hat mich, dass man in der Mathematik immer ein logisches Problem hinterfragen muss, um die Lösung dahinter zu finden. Mit 14 Jahren habe ich dann neben der Schule an einem Förderprogramm der Universität Bonn teilgenommen und ein Juniorstudium im Bereich Mathematik begonnen. In der Regel lief das so ab, dass ich vormittags die Vorlesungen an der Uni besucht habe und im Anschluss in die Schule gegangen bin. Nachmittags habe ich Übungsaufgaben – in der Mathematik spricht man von Tutorien - erledigt. Natürlich war meine Woche dann schon recht voll, aber da ich mich davor in der Schule eher gelangweilt habe, war ich froh, etwas zu lernen, was mir dann auch wirklich großen Spaß bereitet. Das zusätzliche Juniorstudium war also mehr ein Hobby für mich, einen Leistungsdruck habe ich dagegen nie verspürt. Außerdem haben mich meine Eltern, die beide auch Mathematiker sind, sehr unterstützt. Als ich dann schließlich mein Abitur absolviert habe, hatte ich gleichzeitig auch mein Vordiplom in der Tasche.