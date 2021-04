300 bis 4000 Euro brutto pro Auftrag für den Messerschmied

Zuerst kaufe ich das Rohmaterial, also den Stahl. Je nach Verwendungszweck, also je nachdem, ob das Messer zum Beispiel als Jagdmesser oder Küchenmesser eingesetzt werden soll, verwendet man unterschiedliche Stahlsorten. Die Form des Messers wird entweder mit einer Schablone übertragen oder direkt auf den Stahlblock aufgezeichnet. Die Klinge wird zuerst grob ausgeschnitten und dann mit einer Feile oder einem Bandschleifer in Form gebracht. Spannender in der Herstellung sind aber Damaszener Messer, bei denen die Klinge aus mehreren unterschiedlichen Stahlsorten besteht. Deshalb muss man am Anfang erst einmal die verschiedenen Stahlsorten zu einem Paket kombinieren. Nach dem Schmieden wird die Damaszener Klinge in Säure geätzt. Da jede Stahlsorte unterschiedlich mit der Säure reagiert, entsteht dabei ein Muster auf der Klinge. Sieht man zum Beispiel eine helle Linie, die durch eine schwarze Klinge durchläuft, liegt das daran, dass eine Stahlsorte durch die Säure dunkel wird und die andere die Farbe des Stahls behält.