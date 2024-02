Bis zu 2000 Euro brutto am Tag für den Stuntman

„Ich komme aus einer Künstlerfamilie: Meine Großmutter hatte eine Ballettschule, meine Mutter war Tänzerin. Dadurch habe ich schon früh mitbekommen, wie es hinter den Kulissen des Showgeschäfts aussieht. Als ich die Filme mit Buster Keaton, Bud Spencer und Terrence Hill und Dick und Doof gesehen habe, war ich von den riskanten Stunts begeistert. Ich wusste damals noch nicht, was das ist, aber mir war klar: Das will ich machen. Als Kind und Jugendlicher war ich Kunstturner. Dabei bin ich manchmal absichtlich irgendwo runtergefallen, um zu schauen, was passiert. Mit 17 Jahren habe ich in Kopenhagen einen Basis-Workshop gemacht, bei dem man gelernt hat, wie man fällt und kameratauglich kämpft. Naiv, wie ich war, dachte ich: Jetzt geht’s los. Aber natürlich war das nicht so einfach. Ich bin in vielen Stunt- und Parkourshows aufgetreten. Dort konnte ich auch Neues lernen, zum Beispiel Reiten. Das war keine klassische Ausbildung. Es gibt Stuntschulen, die allerdings sehr kostspielig sind. Ich habe stattdessen eine Tischlerlehre und eine Skilehrerausbildung gemacht. Das war meiner Mutter sehr wichtig. Seit 2019 bin ich selbstständiger Stuntman.“