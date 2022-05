2400 Euro brutto für den Fundraiser

Die meisten meiner Kollegen haben keine lange Anreise, ich leider schon. Morgens und abends fahre ich mit dem Zug jeweils zwei Stunden nach Köln ins Büro. Von da aus fahren wir zusammen in die jeweilige Stadt und führen von elf bis 18 Uhr Gespräche vor Ort. Zusammen mit der Rückfahrt bin ich ungefähr 17 Stunden am Tag unterwegs. Die restliche Zeit nutze ich, um so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Aktuell komme ich damit zurecht. Demnächst will ich aber mit zwei Kollegen in eine WG nach Köln ziehen.