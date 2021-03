3300 Euro brutto für die Doktorandin in der Batterieforschung

Man sieht immer noch, dass Frauen im naturwissenschaftlichen Bereich stark unterrepräsentiert sind. Das kann ich an meiner Arbeitsgruppe festmachen, in der sich das zwar langsam bessert, der Anteil an Männern aber immer noch deutlich höher ist. Deshalb nehme ich seit Oktober an dem Programm „CyberMentor“ teil. Da werden Schülerinnen von Doktorandinnen, Studentinnen und Frauen in allen unterschiedlichen Positionen unterstützt, die etwas mit den Mint-Fächern zu tun haben, also Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik und Technik. Man bekommt eine Schülerin zugeteilt und versucht, zum Beispiel durch gemeinsame Projekte und Einblicke in die eigene Arbeit, ihr Interesse zu fördern und sie in ihrer Weiterbildung zu unterstützen. Dadurch soll sie mehr Selbstvertrauen bekommen und schon im Schülerinnen-Alter lernen, dass die Naturwissenschaft kein reiner Männer-Bereich ist.