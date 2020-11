3300 Euro brutto für die Betonbauerin

Welche Teile eines Rohbaus aus Beton sind, ist immer unterschiedlich. In einem Einfamilienhaus ist es meistens der Keller und im Erd- und Obergeschoss sind es dann nur noch ein paar Stützen und Treppen. Bei größeren Gebäuden und Industriebauten ist meistens der komplette Rohbau aus Beton. In größeren Firmen arbeiten an einem Rohbau Maurer und Betonbauer mit. Aber normalerweise, auch in meinem Betrieb, macht eine Person alles. Als Betonbauerin muss ich also auch mauern können.