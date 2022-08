3880 Euro brutto für die Croupière im Casino

Was der Job mit dem Privatleben macht

Durch meinen Job arbeite ich zu ganz anderen Tageszeiten als die meisten anderen in meinem Umfeld. Das ist manchmal nicht so leicht und es ist viel Planung nötig. Wenn meine Freunde am Wochenende etwas unternehmen, kann ich oft nicht mitkommen, weil ich arbeiten muss. Aber sie wissen Bescheid und haben viel Verständnis. Seit ich in diesem Job bin, gehe ich auch selbst gerne gelegentlich ins Casino. In der Spielbank Mainz, wo ich arbeite, darf ich natürlich nicht spielen. Aufgrund meiner Erfahrung nehme ich nur so viel Geld zum Verspielen mit, wie ich es mir leisten kann. Ich weiß, dass am Ende meistens das Casino gewinnt.