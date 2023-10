1400 Euro brutto für die selbständige Doula

In meiner Ausbildung gab es zunächst einen ausführlichen Theorieteil, in dem wir viel über natürliche Geburten ohne medizinische Interventionen gelernt haben. Dazu kamen Praxisphasen, in denen ich Geburten begleitet habe und während denen ich meine Mentorin, eine bereits ausgebildete Doula, anrufen konnte. Mit ihr habe ich die Geburten im Nachhinein durchgesprochen. Außerdem habe ich gelernt, in Ausnahmesituationen ruhig und präsent zu bleiben. Das ist ein sehr kraftvoller Teil meiner Arbeit. Egal was passiert: Ich bleibe da. Die Ausbildung hat ein dreiviertel Jahr gedauert. Es gab abwechselnd mehrtägige intensive Präsenzseminare und Online-Module. Ich musste sie selbst finanzieren, das hat etwa 1200 Euro gekostet.