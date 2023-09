Ein ehrlicher Geburtsbericht

Zwar betäubt eine PDA den Schmerz, sie macht die Geburtsarbeit aber nicht weniger anstrengend. Sie bewirkte zum Beispiel auch, dass ich die Wehen nicht mehr richtig spürte: Wann ich genau mit dem Pressen anfangen musste, zeigte mir nicht mein Gefühl, sondern ein Wert des Wehenschreibers. Das zieht Geburten oft in die Länge und den Gebärenden geht die Kraft aus. In meinem Leben hatte ich noch nie so etwas Anstrengendes durchlebt. Ich war einfach nur fertig, schweißnass, mein ganzer Körper brannte – trotz PDA – und ich schrie so laut ich konnte. Mein Mann neben mir feuerte mich nicht nur an, sondern hielt mit aller Kraft meine Beine fest, damit ich besser pressen konnte. Am nächsten Tag hatte er davon Muskelkater.