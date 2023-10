2100 Euro brutto für die selbständige Poetry Slammerin und Autorin

Außerdem moderiere ich selbst Veranstaltungen oder gebe Workshops an Schulen. Während der Pandemie habe ich auch einen Online-Kurs für Lehrerinnen in Indonesien und einen für deutsche Schüler:innen in Hongkong gehalten. In Serbien habe ich einen Workshop für Deutsch-Studierende gegeben und dieses Jahr war ich für ein Projekt in Frankreich.

Einmal im Monat findet außerdem unsere Lesebühne in Kiel statt. Und zwischendurch schreibe ich noch Bücher – im August wurde mein erster Roman veröffentlicht.