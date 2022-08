2300 Euro brutto für den Synchronsprecher

Es gibt Monate, da verdiene ich 300 Euro, in anderen bis zu 4000 Euro. Das variiert je nach Anzahl der Aufträge und Größe der Rollen, die ich spreche. Als Synchronsprecher wird man zum einen für die Lizenzabgabe bezahlt, also dafür, dass die von mir gesprochenen Aufnahmen in Filmen, Serien oder Trailern genutzt werden dürfen. Zum anderen werde ich nach der Anzahl der gesprochenen Takes bezahlt. Wenn man ins Studio kommt, erhält man eine Grundgage. In München liegt die zum Beispiel bei 53 Euro. Für jeden gesprochenen Take bekommt man 3,50 Euro. Wenn ich also eine große Rolle in einer Serie synchronisiere, kann ich davon gut zwei oder drei Monate leben. Im Schnitt verdiene ich als Sprecher und Synchronsprecher zusammen 2300 Euro brutto im Monat. Davon gehen neben den Steuern die Kosten für mein eigenes Tonequipment und die Software, Mitgliedschaftsgebühren in Berufsverbänden, die Buchhaltung und meine Krankenversicherung ab. Ich bin aber auch erst am Anfang meiner Karriere.