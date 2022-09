Null Euro für den freien Podcaster

Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und in meinem Leben beruflich immer sehr viel mit sozialen Medien zu tun gehabt. Bis zuletzt war ich als Social-Media-Manager in einem Berliner Unternehmen angestellt. Vor zwei bis drei Jahren habe ich mich dazu entschieden, einen vierwöchigen Kurs zum Thema „digitaler Journalismus“ zu belegen. Dort habe ich gelernt, wie man einen Podcast gestaltet. Das hat mein Interesse sofort geweckt. An dem Medium fasziniert mich besonders die Intimität. Einige Zuhörer:innen haben mir schon geschrieben, dass sie das Gefühl haben, bei einem Gespräch von Freund:innen dabei zu sein, wenn sie meine Folgen hören. Man hört Woche für Woche einer Person zu, die man nicht kennt, aber irgendwie zu kennen glaubt. Das finde ich spannend. Nach langem Überlegen habe ich mich im April 2021 dann dazu entschieden, einen eigenen Podcast zu starten und mich auf Tabuthemen aus der migrantischen Community zu spezialisieren. Ich habe selbst einen Migrationshintergrund und möchte endlich diese ganzen Tabus aufbrechen. Außerdem will ich ein Sprachrohr für all jene sein, die nicht gehört werden.