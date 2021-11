3500 Euro brutto für die Videospiel-Entwicklerin

Neugierde und Offenheit sind generell wertvolle Eigenschaft für den Job. Einerseits, weil verschiedene Meinungen aufeinander treffen. Andererseits, weil die Teams sehr divers sind. Ich finde, dass ein Videospiel dann gut ist, wenn die Entwickler einen unterschiedlichen Background haben, ob akademisch oder sozial. Das entspricht auch unserer Zielgruppe. Je mehr Meinungen in ein Spiel einfließen, desto besser wird es, weil nur dann erfolgreich für die verschiedenen Gamer entwickelt werden kann.

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

„Spielst du den ganzen Tag Videospiele?“, das höre ich immer wieder. Dabei sehe ich mich nicht mal als Gamerin. Mein Lieblingsspiel ist ein Simulationsspiel, in dem ich mir meine eigene Farm aufbaue. Ich habe wenig Zeit zum Spielen. Meine Arbeit ist ein „normaler“ Nine To Five Job. Das sind acht Stunden, in denen ich konzentriert arbeite.