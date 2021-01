8000 Euro bis 30 000 Euro brutto für den Influencer

Das Geld

Das variiert von Monat zu Monat. Hauptsächlich verdiene ich über Youtube Geld. Durch Werbeblocks in Videos verdient man da recht gut, in meinem Fall zwischen 4000 und 7000 Euro brutto monatlich, was aber gerade in den Monaten vor Weihnachten nochmal deutlich mehr werden kann. Meine zweite Einnahmequelle sind Kooperationen mit Unternehmen. Das variiert auch total, je nachdem, was produziert werden soll. Es macht einen Unterschied, ob ich ein ganzes Youtube-Video drehe oder im Video nur 60 Sekunden über die Marke oder das Produkt spreche, ein Instagram-Foto oder ein Tiktok erstelle. Wenn ich ein ganzes Werbevideo drehe und zusätzlich auf Instagram ein Posting und eine Story hochlade, reden wir da bei mir als Standardsatz über etwa 10 000 Euro. Das ist Verhandlungssache und von Influencer zu Influencer unterschiedlich. Im Schnitt komme ich durch die Werbekooperationen im Monat auf zusätzlich 7000 Euro brutto. Damit komme ich auf ein monatliches Gesamteinkommen von etwa 12 000 Euro brutto, in den Monaten vor Weihnachten verdiene ich auch bis zu 30 000 Euro, wenn es extrem gut läuft. Das hört sich erst mal extrem viel an, ich habe aber auch einige Ausgaben. Zum Beispiel, wenn ich Technik zum Testen für meine Youtube-Videos kaufe.