4000 Euro brutto für den Tonmann

Herausforderungen

Für den Job muss man auf jeden Fall gelassen sein. Teilweise muss ich mehrere Tonspuren koordinieren, da muss man den Überblick behalten können. Ich muss vorausahnen, was passiert. Wenn ich bei einer Reportage den Ton angle, weiß ich ja nicht, was passiert. Angeln bedeutet, dass ich schaue, wo ich das Mikrofon hinhalte, um den bestmöglichen Ton zu bekommen. Da redet eine Person, ich angle den Ton und falls jemand anderes anfängt zu reden, muss ich da schnell hinrennen, sodass man sie überhaupt auf der Tonspur hört. Am Set geht alles so schnell, da geht manchmal auch was schief. Ich habe mal ein Interview von einem Fischer aufgenommen, der stand an einem Bach. Den Bach hat man aber auf dem Kamerabild gar nicht gesehen. Das Rauschen des Baches war auf meiner Tonspur sehr laut, man konnte das Interview später nicht verwenden. Da ist ein Nebengeräusch, das die Zuschauer*innen nicht zuordnen können. Solche Dinge muss ich im Blick behalten: Alles was man hört, muss man auch sehen können.