Jobs bei jetzt: Wir suchen Verstärkung!

Das hört sich erst mal nach Spaß an. Ist es auch. Trotzdem arbeiten wir hart und nehmen unseren Job sehr ernst. Wir legen Wert auf Qualität, das heißt, dass wir immer das Beste aus jeder Geschichte rausholen und zur Not auch fünf Mal über einen Text bügeln, bis er online geht. Wir arbeiten mit einem aktuellen Schichtbetrieb aus CvD und aktuellen Redakteur*innen, die das Nachrichtengeschehen verfolgen, unsere Seite steuern und sich mit den Kolleg*innen von SZ.de und Zeitung koordinieren. Der Textchef oder die Textchefin achtet auf den richtigen Dreh und redigiert, die Grafik illustriert oder bebildert, die Social-Media-Redakteurinnen präsentieren unsere Geschichten auf Facebook, Instagram, Twitter und Tiktok und arbeiten an neuen Formen des Erzählens. Unsere freien Autor*innen arbeiten an kreativen Drehs und längerfristigen Geschichten, entwickeln und schreiben Kolumnen.