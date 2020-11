Schaut her, ich bin erfolgreicher als ihr.

Mit Mitte, Ende 20 gehen auf einmal all unsere Freund*innen durch eine Transformation. Wer früher noch völlig ungeniert Sauffotos auf Instagram oder Facebook geteilt hat, ist jetzt bei LinkedIn und lächelt einem von einem merkwürdig sterilen Bewerbungsfoto entgegen. Wäre das nicht gestelzt genug, verändert sich mit Zutritt zu der Plattform auch die Sprache der Menschen. Wirklich jede*r schreibt vornehmlich auf Englisch, auch wenn die Kontakte alle aus Castrop-Rauxel kommen. Und Enthusiasmus ist dabei ganz wichtig. Damit du da noch mithalten kannst, haben wir entschlüsselt, was die beliebtesten Phrasen auf LinkedIn, Xing und Co. wirklich bedeuten: