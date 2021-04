2700 Euro brutto für die Försterin

Mein Weg in den Beruf

Ich bin sehr ländlich in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und habe mich der Natur schon immer sehr verbunden gefühlt. Nach dem Abitur wusste ich nicht, wie ich weitermache. Erst habe ich mir überlegt, Biologie auf Lehramt zu studieren, aber mein Traumberuf wäre das eher nicht gewesen. Ein Freund meiner Eltern meinte dann: „Werd' doch Försterin!“ Das fand ich erst mal abwegig, weil ich darüber nie nachgedacht hatte. Doch dann hat sich der Gedanke immer weiter ausgeprägt und ich habe den Forstwissenschaftsstudiengang in Göttingen entdeckt. Daran hat mich vor allem die Vielseitigkeit interessiert. Wir hatten Vorlesungen und Seminare in den Bereichen Botanik und Chemie, aber auch in Waldbau und in BWL. Als ich dann noch ein Praktikum im Forstamt gemacht habe, wusste ich: Das ist es. Nach meinem Bachelor habe ich an der Mosel mein Anwärterjahr gemacht. Das ist wie ein extra Ausbildungsjahr, das man machen muss, wenn man bei einer Forstverwaltung arbeiten will. Man läuft ein Jahr mit einem Förster mit und lernt so die praktische Arbeit. Am Ende steht die Laufbahnprüfung, in der man sowohl schriftlich als auch mündlich und praktisch geprüft wird. Danach wurde ich gleich übernommen und bin nun Beamtin.