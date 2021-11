Bis zu 8500 Euro brutto für die Zirkusdirektorin

Wir teilen uns die Betreuung unserer beiden Kinder so auf, wie es gerade passt. Während der Show-Zeiten muss er viel trainieren, deshalb nehme ich meine Kinder auch mal mit ins Büro, wenn es dringend ist. Meine Tochter ist damit groß geworden, weiß also, dass sie dort leise sein muss. Außerdem haben wir ein Kindermädchen, das mit auf dem Platz wohnt und bei Bedarf zu uns in den Wohnwagen kommen kann. Im Sommer haben wir einen Monat Pause, da fahren wir dann in den Urlaub.