Frauen, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir nachts hinter euch gehen?

Am schönsten wäre es aber natürlich, wenn euch und uns solche Gedanken gar nicht erst kommen würden. Wenn wir irgendwann in einer Welt leben, in der sich niemand allein im Dunkeln unsicher fühlt und in der weder ihr noch wir darüber nachdenken. Bis dahin: Andere Auflockerungsversuche wie vor sich hin pfeifen oder exzessives in den Taschen Kramen lieber unterlassen, das weckt höchstens Assoziationen zu „M. Eine Stadt sucht einen Mörder“, macht also alles nur noch schlimmer.