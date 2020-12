So tief ist Rassismus im Fußball verankert

Dann ist da noch der doppelte Standard, an dem nicht-weiße Spieler gemessen werden. Beispiele dafür gibt es viele. Der Sportjournalist Benjamin Heinrich hat das zuletzt etwa anhand des aktuellen Falls von Nabil Bentaleb in einem Twitter-Thread auf den Punkt gebracht: Bentaleb kam mit zehn Jahren in eine Nachwuchsakademie, zog mit 14 alleine nach Belgien und wechselte mit 18 zu Tottenham Hotspurs, einem großen Verein in England. Er debütierte mit 19 und spielt aktuell bei Schalke 04. Alles absolut unmöglich ohne Reife, Zielstrebigkeit, hohe Arbeitsmoral und natürlich Ehrgeiz und Antrieb. Dennoch wird versucht, eine Verbindung zwischen der Herkunft und aktuell mangelnder Disziplin herzustellen. Ein Gegenbeispiel: Max Kruse von Union Berlin. Er ist weiß, wuchs in der Nähe von Hamburg auf und schaffte bis 24 ein Bundesligaspiel. Hängt offenbar lieber im Hamburger Nachtleben rum und war lange eher bekannt für seinen Lebensstil rund um Shisha, Poker und exzessives Zocken. Doch anstatt hier möglicherweise kritisch zu sein, liebt die Sportwelt seine „Echtheit“ und würde niemals die Frage nach der Sozialisierung und Herkunft stellen. Neben Kruse finden sich diverse Fälle, in denen weiße, nur-deutsche Spieler nach einem weniger strengen Maß gemessen wurden als ihre nicht-weißen, plus-deutschen Mitspieler. Mesut Özil wurde medial zerrissen für seine politische Sichtweise, während die Kritik an Manuel Neuer verhalten ausfiel, als er ein rassistisches Lied im Kroatien-Urlaub sang.