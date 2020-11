Dürfen Schwarze über alles lachen, weil sie ja eh nicht rassistisch sein können?

Historisch gesehen haben Schwarze Menschen ein anderes Verhältnis zu Asiat*innen als Weiße. Menschen aus Afrika haben nicht systematisch Menschen aus Asien versklavt oder kolonialisiert. Tatsächlich gibt es eine gegenteilige Geschichte. Schwarze Menschen wurden wie Ware auch in Pakistan, Indien, China verkauft und in vielen asiatischen Gesellschaften gibt es sehr rassistische Vorurteile, Literatur, Werbungen und Filme über Schwarze und dunklere Menschen allgemein. In den Regionen dagegen, wo die meisten Afrodeutschen ihre Wurzeln haben, wie Nigeria, Ghana, Eritrea oder auch Ruanda, sind negative Stereotype gegenüber asiatischen Menschen auf struktureller Ebene dagegen kaum dokumentiert. Anna Dushime, die zu Gast in der erwähnten Podcast-Folge war, kommt aus Ruanda. Neben den ehemaligen weißen Kolonial-Herren, so erzählte Anna, gebe es in ihrem Heimatland auch viele indische und chinesische Geschäftsleute, die die Einheimischen finanziell ausbeuteten. Ähnliche Dynamiken kenne ich aus meiner Zeit in Nigeria. Und Ayesha, eine Gästin in einer Podcast-Folge zu diesem Thema, deren Eltern Inder*innen sind, die in Kenia gelebt haben, bestätigt dieses Machtgefälle. Ihre Eltern konnten sogar nachvollziehen, warum Schwarze ostafrikanische Menschen teils eine Anti-Haltung gegenüber ihnen hatten. Sie kam daher, dass asiatische Menschen in der Geschichte zu den Unterdrücker*innen zählten.