Ramona hat sich den Magen verkleinern lassen

Wenn man übergewichtig ist, bezieht man in der Öffentlichkeit alle Blicke auf sich – und auf das Übergewicht. Ich habe immer gedacht: ‚Die gucken mich nur an, weil ich dick bin. Weil ich komisch aussehe.‘ Es hat schon gereicht, wenn ein Blick nur in meine Richtung ging. Und das hat eben auch wieder dafür gesorgt, dass ich noch mehr gegessen habe, damit ja niemand durch den Schutzpanzer in mich reingucken und den Stress sehen kann, den das alles auslöst.