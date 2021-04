Hier lernst du mehr über Rassismus

Filme

„I Am Not Your Negro“ ist eine sehr sehenswerte Dokumentation über anti-rassistische Kämpfe in der Bürgerrechtsbewegung der 60er, der eine Brücke zu den Black-Lives-Matter-Protesten schlägt. Zugrunde liegt dem Film James Baldwins unvollendetes Manuskript „Remember This House“. Einer der wichtigsten zeitgenössichen Filmemacher über sogenannte Blackness ist außerdem Arthur Jafa. Mit Schwarzer Identität beschäftigt er sich beispielsweise in dem starken, siebenminütigen Found-Footage-Film „Love Is The Message, The Message Is Death“ und dem Essay-Film „Dreams Are Colder Than Death“ (beides online).