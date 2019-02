Worum gehts?

Yaa Gyasi hat einen Mehrgenerationenroman über das Erbe der Sklaverei geschrieben. Die Geschichte beginnt vor 250 Jahren mit den zwei Halbschwestern Effia und Esi. Beide kennen sich nicht und leben, ohne es zu wissen, in Cape Coast Castle in Ghana. Die eine ganz oben, die andere ganz unten. Während die eine den britischen Gouverneur heiratet, wird die andere versklavt. Pro Kapitel wird der nächste Ast des Stammbaums erzählt und nie die ganze Geschichte, sondern nur ein Ausschnitt, bis man am Ende im modernen Amerika ankommt. Flucht, Armut, Spiritualität, Gewalt, irgendwann dann Jazz, Drogen, Harlem, alleinerziehende Mütter und, am Ende, ein Junge, der in Stanford studiert.