Wie hat deine Familie auf das Buch reagiert?

Zelo hat das Buch erstmal gar nicht gelesen, er hat es nur durchgeblättert und musste schon weinen. Mein Vater findet es super, er hat gleich 20 Exemplare gekauft, um sie zu verschenken – aber er findet einfach alles toll, was ich mache, das erzähle ich ja auch im Buch. Darum hat sein Lob nicht mehr so einen großen Wert für mich. Als Kiko es das erste Mal aufgeschlagen hat, hat er gesagt: „Das sind schreckliche Farben!“ Im Buch zeige ich auch, dass er immer sehr kritisch ist, was meine Kunst angeht. Aber von seiner Mutter weiß ich, dass er große Freude daran hat, er zeigt das nur nicht so. Sie sagt, es sei wie eine Liebeserklärung von mir an ihn.