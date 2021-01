Keira Knightley will vor männlichen Regisseuren keine Sexszenen mehr drehen

Keira Knightley wurde mit dem Film „Kick it like Beckham“ weltweit bekannt, gefolgt vom ersten Teil der „Fluch der Karibik“-Filmreihe. Bei beiden Dreharbeiten war sie 17 Jahre alt. „Es ist brutal für junge Frauen in diesem Business“, sagt Keira Knightley im Podcast. Und erinnert sich auch an die Massen von Paparazzi, die sie verfolgten und eine „Schlampe“ nannten, um sie zum Weinen zu bringen – ein solches Bild sei wertvoller gewesen als eines, auf dem sie lächelte. „Als ich jünger war, habe ich meist gemacht, was man mir gesagt hat“, sagt sie rückblickend. Das sei heute anders.