Das sind besten Jugend-Serien 2020

Darum geht es: Die 15-jährige Devi Vishwakumar hatte ein schreckliches erstes Jahr an der High School. Nachdem ihr Vater plötzlich verstorben war, war sie für drei Monate gelähmt und saß im Rollstuhl. Das zweite Jahr soll besser werden. Devi will in ihrer Schule nicht mehr als Underdog wahrgenommen werden und, logisch, einen Freund und Sex will sie auch. Vor allem aber will sie nicht mehr so traurig wegen ihres Vaters sein. Und das macht ihre sowieso schon schwierige Beziehung zu Mama Vishwakumar nicht gerade leichter.