„Für mich ist das Kunst aus dem Elfenbeinturm der Privilegierten, ein elitäres Gewimmer“

„Ich kann sagen, dass mich die Kampagne auf eine unangenehme Art und Weise berührt hat. Sie hat etwas mit mir gemacht und ich fühle mich von ihr nicht vertreten. Dieser Umgangston hat mir sogar Angst gemacht. Den kannte ich aus meiner Schauspiel-Blase bisher noch nicht. Naiverweise dachte ich, wir wären gegen so eine Art von Herablassung und Respektlosigkeit gefeit. Deswegen habe ich mich ehrlicherweise richtig erschrocken. Wie groß die Wut meiner Kolleg*innen ist, wurde durch die Videos deutlich. Ich muss dazu sagen, dass ich auch nicht mit allen Entscheidungen der Regierung einverstanden bin. Trotzdem maße ich mir nicht an, dass ich es besser weiß. Mich hat außerdem unangenehm berührt, dass sich meine Kolleg*innen so wahnsinnig sicher in ihrer Haltung waren. Das ist mir sehr fremd.

In erster Linie würde ich mir jetzt wünschen, dass sich alle etwas beruhigen. Ich glaube, diese aufgeregte Diskussion bringt niemandem was. Mich würde auch interessieren, woher die Aggression kommt. Ich würde gerne den Dialog mit den Schauspieler*innen suchen, die sich im Video geäußert haben, aber nicht in der Öffentlichkeit, das ist mir viel zu aufgeregt. Ich habe an keiner Stelle das Gefühl, dass in Deutschland jemandem der Mund verboten wird und dass irgendwer irgendwas nicht sagen darf. Es macht mich total traurig, dass bei einigen Kolleg*innen offenbar der Eindruck entstanden ist, dass das aber dennoch so sei. “