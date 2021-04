Keine politische Teilhabe ohne Anfeindungen?

Wenn migrantische Menschen, die in der Politik mitbestimmen wollen, heftig mit rechter Gewalt und Rassismus konfrontiert werden, kann das für andere entmutigend sein.

Diese Gefahr besteht. Und die hat viel damit zu tun, dass die meisten Menschen die Vorstellung haben: Wenn wir nur vernünftig genug wären, würde sich alles in so einem harmonischen Endzustand auflösen. Und wenn es disharmonisch ist, haben wir gleich das Gefühl, dass alles in die falsche Richtung läuft. Manche werden dann aggressiv und andere resignieren. Dazu passt noch eine Metapher: Man stelle sich die offene Gesellschaft, die wir zunehmend sind, als einen Raum vor. Und die Menschen, die einwandern, kommen in den Raum. Früher saßen fast alle Menschen auf dem Boden oder an Katzentischen und nur wenige – alles weiße Männer – am großen Tisch. Und am Tisch zu sitzen, bedeutet in dieser Metapher: volle Teilhabe.