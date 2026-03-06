Ohne Jacke draußen gewesen und Laufevent
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
Strickjacke fertig gestrickt
Ohne Jacke draußen gewesen
Erstes Mal draußen Rennradfahren
Lob für gute Arbeit
Ersehnte Fortbildung gestartet
Tapetenwechsel
Allergietropfen wirken
Mehr als 25 km Laufen können
Besuch von Mama
Freunde-Date
Barfuß in der Sonne sitzen
Zumba
Mittagsschlaf auf der Terrasse
Zum ersten Mal Händchen halten
Deeptalk auf langem Spaziergang
Eisfreie Windschutzscheibe am Morgen
Erstes Eis von der Lieblingseisdiele
Spontan ins Schloss gehen
Erstes Mal Enkel sehen
An Baby riechen
Filme auf YouTube schauen
Regenspaziergang
Sauna mit Meditation