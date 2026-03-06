Zum Hauptinhalt springen

Ohne Jacke draußen gewesen und Laufevent

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Strickjacke fertig gestrickt 

  2. Ohne Jacke draußen gewesen

  3. Erstes Mal draußen Rennradfahren 

  4. Lob für gute Arbeit

  5. Ersehnte Fortbildung gestartet 

  6. Tapetenwechsel

  7. Allergietropfen wirken

  8. Mehr als 25 km Laufen können

  9. Besuch von Mama 

  10. Freunde-Date 

  11. Ohne Jacke draußen gewesen

  12. Barfuß in der Sonne sitzen 

  13. Zumba 

  14. Mittagsschlaf auf der Terrasse

  15. Zum ersten Mal Händchen halten 

  16. Deeptalk auf langem Spaziergang

  17. Eisfreie Windschutzscheibe am Morgen 

  18. Erstes Eis von der Lieblingseisdiele

  19. Spontan ins Schloss gehen 

  20. Laufevent

  21. Erstes Mal Enkel sehen 

  22. An Baby riechen 

  23. Filme auf YouTube schauen 

  24. Regenspaziergang 

  25. Sauna mit Meditation 

