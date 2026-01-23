Zum Hauptinhalt springen

Beachvolleyball mit Fremden und Lenkradheizung

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Pilates ohne Knieschmerzen

  2. Weiße Tulpen

  3. Lauf in der Sonne

  4. Steuererklärung endlich gemacht

  5. Den Geburtstag der Mutter gefeiert

  6. Dry January läuft gut 

  7. Händchenhalten beim Autofahren 

  8. Motivierendes Mittagessen mit Chefin

  9. Blick hinter die Kulissen im Ballett

  10. Jemanden vom Bahnhof abholen

  11. Werkstattkonzert

  12. Sich selbst Blumen geschenkt

  13. Beachvolleyball mit Fremden 

  14. Tagebuch schreiben 

  15. Coffee-Date mit sich selbst

  16. Ein Fitzelchen Sonnenschein

  17. Neue Sportart ausprobieren

  18. Lenkradheizung

  19. Projektwoche in der Schule und keine Hausaufgaben

  20. Geburtsvorbereitung

  21. Nichts 

  22. Ramen selbst machen 

  23. Nutellatoast 

  24. Vorbeiziehende Wolken beim live Klavierkonzert 

  25. Urlaub gebucht

