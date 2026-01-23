Beachvolleyball mit Fremden und Lenkradheizung
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Pilates ohne Knieschmerzen
-
Weiße Tulpen
-
Lauf in der Sonne
-
Steuererklärung endlich gemacht
-
Den Geburtstag der Mutter gefeiert
-
Dry January läuft gut
-
Händchenhalten beim Autofahren
-
Motivierendes Mittagessen mit Chefin
-
Blick hinter die Kulissen im Ballett
-
Jemanden vom Bahnhof abholen
-
Werkstattkonzert
-
Sich selbst Blumen geschenkt
-
Beachvolleyball mit Fremden
-
Tagebuch schreiben
-
Coffee-Date mit sich selbst
-
Ein Fitzelchen Sonnenschein
-
Neue Sportart ausprobieren
-
Lenkradheizung
-
Projektwoche in der Schule und keine Hausaufgaben
-
Geburtsvorbereitung
-
Nichts
-
Ramen selbst machen
-
Nutellatoast
-
Vorbeiziehende Wolken beim live Klavierkonzert
-
Urlaub gebucht