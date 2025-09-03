Gebrannte Mandeln und 11 Stunden Schlaf
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Zwetschgenkuchen
-
Examen bestanden
-
Sich morgens zum Sport aufraffen
-
Alleine einen Städtetrip machen
-
Sekt und Brettspiel
-
Zuschauen, wie Kinder erwachsen werden
-
Zimmer tauschen in der Wohnung
-
Liebe Worte nach einer OP
-
Kerzen auf einem Geburtstagskuchen anzünden
-
KI, die beim Programmieren hilft
-
Freude über einen Blumenkranz
-
Gebrannte Mandeln vom Dorffest
-
Gruppenumarmung mit Nichten
-
Urlaubspläne ändern
-
Achtsames Raufen ausprobieren
-
Im Freibad schwimmen
-
Feuerwerk
-
Entscheidung vertagen
-
Cocktails am Montag
-
Lange Lernpause zwischen zwei Prüfungen
-
11 Stunden Schlaf
-
Unerwartete Hilfe
-
Wildblumenwiese in der Stadt
-
Ausflug in den botanischen Garten
-
Freundschaften spüren können