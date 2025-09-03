Zum Hauptinhalt springen

Gebrannte Mandeln und 11 Stunden Schlaf

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Zwetschgenkuchen

  2. Examen bestanden

  3. Sich morgens zum Sport aufraffen

  4. Alleine einen Städtetrip machen 

  5. Sekt und Brettspiel

  6. Zuschauen, wie Kinder erwachsen werden 

  7. Zimmer tauschen in der Wohnung 

  8. Liebe Worte nach einer OP

  9. Kerzen auf einem Geburtstagskuchen anzünden

  10. KI, die beim Programmieren hilft 

  11. Freude über einen Blumenkranz  

  12. Gebrannte Mandeln vom Dorffest 

  13. Gruppenumarmung mit Nichten 

  14. Urlaubspläne ändern

  15. Achtsames Raufen ausprobieren 

  16. Im Freibad schwimmen

  17. Feuerwerk

  18. Entscheidung vertagen

  19. Cocktails am Montag 

  20. Lange Lernpause zwischen zwei Prüfungen 

  21. 11 Stunden Schlaf 

  22. Unerwartete Hilfe

  23. Wildblumenwiese in der Stadt

  24. Ausflug in den botanischen Garten 

  25. Freundschaften spüren können

