„Manche haben überhaupt keine Knuffelkontakte“

Weihnachten soll das Fest der Liebe sein – und ist doch für viele Menschen eher das Fest der Einsamkeit. Dass das dieses Jahr dank Reise- und Kontakt-Beschränkungen ein noch verbreiteteres Problem sein wird als sonst, ist klar. Gerade in Brüssel werden wohl viele Menschen alleine Weihnachten feiern, weil sie nicht zu ihren Familien reisen können. Denn in der Stadt haben mehr als 50 Prozent der Einwohner*innen ausländische Wurzeln, viele leben nur für wenige Jahre in Brüssel und werden deshalb auch „Expats“ genannt. Um der Einsamkeit vorzubeugen, hat der 30-jährige Belgier Maxime Adam Levy eine Facebook-Kampagne gestartet: „Adopt me for Christmas“ – „Adoptiere mich für Christmas“. Hier sucht er für Menschen, die alleine feiern müssten, „Gastfamilien“ für die Weihnachtszeit – coronakonform natürlich. Mit jetzt spricht er darüber, wie viele mitmachen, und ob es nicht auch unangenehm sein kann, bei einer fremden Familie zu feiern.