Tom hat vier Jahre lang einen Hochstapler geliebt

Auch ihre Lebensentwürfe passen zusammen, findet Tom. Er selbst hat einen Halbtagsjob in einer Werbeagentur, modelt und schauspielert in der Restzeit und arbeitet an einer Gesangskarriere. Sebastian ist ebenfalls unabhängig – und sehr erfolgreich. Aufstrebender Rechtsanwalt, eigene Kanzlei, Spezialgebiet Scheidungs- und Kinderrecht. Nach drei Monaten kann Sebastian sein juristisches Fachwissen für Tom einsetzen. Ein Stadttheater sagt Tom das Engagement ab - am Tag vor Probenbeginn. Tom hat die Koffer schon gepackt und ein Zimmer gebucht. „Dagegen kann man vorgehen”, sagt Sebastian. Er ruft seine angebliche Bürovorsteherin an und diktiert in herrischem Ton ein Schreiben. Am Amtsgericht sitzt er Monate später in Robe neben Tom. Der Fall geht verloren, aber Tom ist froh, dass Sebastian für ihn kämpft: „Im Nachhinein betrachtet war er in der Verhandlung merkwürdig still. Aber ich war einfach froh, mich mit diesem Papierkram nicht auseinandersetzen zu müssen.” Denn neben Büro-, Schauspiel- und Modeljobs hat Tom auch noch ein Studium angefangen.