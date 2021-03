Woher weiß ich, wem ich vertrauen kann?

Aus den zwei, drei negativen Erfahrungen haben Sie also kein grundsätzliches Misstrauen gegenüber zukünftigen Mitarbeitern mitgenommen?

Nein. Warum auch? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt man, nicht wahr? Aber sich einzubilden, dass man über Kontrolle Mitarbeiter führen kann, ist eine Utopie. Ich habe das konkret erlebt in dem Konzern, für den ich jahrelang gearbeitet habe. Um zu verhindern, dass im Außendienst Schmu gemacht wird, überlegte sich die Firma immer kreativere Kontrollmechanismen. Was nur dazu führte, dass die Mitarbeiter im Hintergehen dieser Kontrollmechanismen ebenfalls kreativer wurden. Was da von beiden Seiten an Energie in Kontrolle und Betrug gesteckt wurde! Wenn man das in vernünftige Arbeit gesteckt hätte, wäre der Gewinn für alle größer gewesen und man hätte die paar Betrüger, die es immer und überall gibt, locker in Kauf nehmen können.