Der Hochstapler vor Gericht

Zu Beginn der Verhandlung streitet Daniel in einem langen Vortrag alles ab. Er sei sehr wohl promovierter Volljurist. Er zählt Stationen seines Referendariats auf, benennt Thema und Publikationsmedium seiner Doktorarbeit. Und er versucht sich sogar selbst als Opfer darzustellen. „Die Mehrheit der Zeugen kommt aus dem homosexuellen Milieu“, trägt er vor. Soll heißen: Die sind alle miteinander bekannt, teilweise verbandelt und hätten sich gegen ihn verbündet. In all diese Erklärungen streut er stockend und teilweise schluchzend seine angebliche Vergewaltigung durch mehrere Männer ein. Das Gericht muss all diese Behauptungen von Daniel prüfen – und in den folgenden Verhandlungstagen wird schnell klar: Daniel hat auch hier vor Gericht das gemacht, was er am besten kann – Geschichten erfinden.