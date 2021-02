Kenne deine Halbwertszeiten!

Als ich mich noch nicht so gut mit meinen eigenen Gefühlen auskannte, dachte ich zum Beispiel zuverlässig beim Aufwachen nach jeder Ausgehnacht, ich müsse sofort in die Psychiatrie. Die Scham darüber, was ich im Rausch eventuell Unangebrachtes oder Übergriffiges gesagt oder, noch schlimmer, gemacht haben könnte, war so heftig, dass ich fürchtete, mich nie wieder irgendwo blicken lassen zu können. Ich fürchtete, dass die Scham mich auf der Stelle verrückt werden lassen würde und ich es bis ans Ende meiner Tage bliebe. Doch irgendwann ging mir auf, dass es jedes Mal genau eineinhalb Tage dauert, bis alles vergessen ist. In dieser Zeitspanne hat sich sowohl mein Gehirnstoffwechsel wieder eingependelt, als auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich eineinhalb Tage nach dem Ausgeh-Absturz kein Mensch mehr damit beschäftigt, was ich in dieser Nacht gemacht oder gesagt haben könnte. Nach eineinhalb Tagen legt sich ein Schleier der Leichtigkeit auf die ohnehin nur noch blass vorhandene Erinnerung und manchmal sogar so etwas wie ein Comedy-Filter, der aus ehemals bedrohlichen sehr lustige Anekdoten macht. Seither ist das Aufwachen nach einer Ausgehnacht weniger schlimm, ich weiß jedes Mal: Sind ja nur eineinhalb Tage, die ich jetzt bestmöglich rumkriegen muss. Die Halbwertszeit ist ein dreiviertel Tag, danach wird es schon bergauf gehen.