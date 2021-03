Fast alle Menschen haben eine*n Backup-Partner*in

Wenn man gerade eine*n reale*n Partner*in hat, ist es natürlich gemein, weiterhin an dem*der Backup-Partner*in festzuhalten. Gleichzeitig ist diese Person in der Hinterhand aber auch ein Gradmesser: Wie gut oder schlecht meine aktuelle Beziehung lief, habe ich immer auch daran gemerkt, wie oft ich an Max gedacht habe. Zurzeit denke ich zum Beispiel nur noch ziemlich selten an ihn – weil sich meine Beziehung zum ersten Mal so anfühlt, als könnte es ziemlich lange ziemlich gut gehen.