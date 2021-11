„Ich muss akzeptieren, dass er mit meinem Glauben nichts anfangen kann”

Auch die 30-jährige Şerife führt eine interreligiöse Beziehung. Sie ist muslimisch, ihr Freund Claudio (Anm. d. Redaktion: Name geändert) katholisch getauft. Als ihre Eltern von ihm erfahren haben, waren sie enttäuscht. „Anstatt sich für mich zu freuen, fragten sie nur schockiert: ‚Ein Italiener? Und dann nicht mal ein Moslem?’“ Lange haben ihre Eltern gehofft, so sagt sie, irgendwann einen Moslem an der Seite ihrer Tochter zu sehen. Der 32-jährige Claudio fühlte sich davon vor den Kopf gestoßen. Nach einem Jahr Beziehung möchten Şerifes Eltern aber Claudio nun doch kennen lernen. In einem letzten Gespräch sagte Şerifes Vater: „Du wirst wissen, was richtig für dich ist. Ich möchte ihm eine Chance geben.”